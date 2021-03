Kustwacht doneert auto

De Kustwacht heeft gisteren een tweedehands auto gedoneerd aan Fundashon Gideon. De stichting zet zich al bijna twintig jaar in voor kwetsbare kinderen en biedt kansen en een nieuw perspectief aan kinderen die niet meer thuis kunnen wonen of kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben. Met de auto kan de stichting de pleegkinderen naar school brengen. De stichting had zelf enige tijd geleden een donatieverzoek gedaan omdat de auto van de stichting dringend aan vervanging toe was. Plaatsvervangend Directeur van de Kustwacht, Eugene Middelhof overhandigde de sleutels aan de Chris Habermehl van de stichting, die blij is dat weer veilig de kinderen naar school te kunnen rijden.

Meer over fundashon gideon kustwacht