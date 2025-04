Kustwacht evacueert Braziliaanse toeriste van Klein Curaçao

Een 51-jarige, Braziliaanse, toeriste is gisteren door de Kustwacht geëvacueerd van Klein Curaçao met een gebroken enkel. Dat gebeurde nadat het Maritiem Operatie Centrum ’s ochtends een melding had gekregen van een vrouw die dringend medische zorg nodig had. Na overleg met de arts van CITRO werd vastgesteld dat verdere behandeling inderdaad nodig was. Hierop werd de helikopter van de Kustwacht ingezet om de patiënt te evacueren naar luchthaven Hato.

Daar werd zij overgedragen aan het gereedstaande ambulancepersoneel, dat haar direct vervoerde naar het Curaçao Medical Center voor verdere medische behandeling.