Kustwacht helikopter haalt man van Klein Curaçao

De helikopter van de Kustwacht is gistermiddag voor een noodgeval naar Klein Curaçao gevlogen. Een man die het eiland tijdens een dagtrip bezocht, is onwel geworden. De helikopter heeft hem opgepikt en naar de vaste wal gevlogen. Vaak vliegt de Kustwacht naar Hato en worden patiënten van daaruit naar het CMC gebracht, maar nu was er kennelijk haast bij: de helikopter landde op het terrein van de Megapier. Van daaruit kon de man direct naar het nabijgelegen ziekenhuis worden gereden. Wat de man precies mankeerde, is niet bekend gemaakt.