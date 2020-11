Kustwacht helpt gewonde toeristen op de Christoffelberg

De kustwachthelikopter heeft gisteren twee gewonde wandelaars bij de Christoffelberg geholpen. Eén van de twee mannen had een gebroken enkel en de andere had een knieblessure opgelopen. De brandweer en de ‘parkranger’ zijn de berg opgegaan om de personen met een brancard naar beneden te helpen. Later werd besloten toch de kustwachthelikopter in te roepen om de gewonde mannen van de berg naar Hato te krijgen. Daar stond een ambulance klaar stond om ze naar het ziekenhuis te brengen.