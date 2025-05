Kustwacht nam in 2024 ruim 11.000 kilo coke in beslag

De Kustwacht voor het Caribisch gebied heeft in 2024 in totaal ruim 11.000 kilo cocaïne en bijna 4.500 kilo marihuana in beslag genomen. Wat betreft wapens en munitie ging het om 6 gevallen. Er werden 88 personen zonder verblijfsvergunning aangehouden. De Kustwacht voerde meer dan tweeduizend controles uit. Dat blijkt uit het jaarverslag dat deze week is gepresenteerd. Daarbij werd een overzicht gegeven van de hoeveelheid werk dat de Kustwacht vorig jaar in het Caribisch gebied heeft verricht.

In totaal werden door de Kustwacht in 2024 326 processen-verbaal opgesteld met betrekking tot boottoezicht. Daarnaast werden er 2 processen-verbaal opgemaakt voor milieudelicten. Op het gebied van visserij werden 24 processen-verbaal uitgedeeld, en voor overige zaken nog eens 231 processen-verbaal. Wat betreft reddings- en zoekacties was de Kustwacht in 225 operaties betrokken, waarbij in totaal 420 personen zijn gered.