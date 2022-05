Een waterscooter-bestuurder met motorpech is onlangs door de Kustwacht in veiligheid gebracht. Een jongen kreeg in de buurt van Piscaderabaai problemen op het water. Ter hoogte van het Dreams hotel sloeg de motor van zijn waterscooter af. De Kustwacht heeft vervolgens de waterscooter op sleeptouw genomen. Zowel het vaartuig als de jongen zijn veilig bij de Piscaderabaai vissershaven afgezet.

