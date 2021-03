Kustwacht onderschept boot met drie man op zee

De Kustwacht op Curaçao ontdekte gisterochtend dat een verdachte boot dicht bij de kust van Curaçao voer. Daarop is de politie gewaarschuwd en is de Kustwacht er zelf op afgegaan. Er werden drie verschillende balen met drugs in de ‘mondi’ gevonden. Ook werd op zee een boot met drie mannen aan boord aangehouden. Ze vaarden richting het zuiden. De drie mannen – twee Colombianen en een Venezolaan – zijn aan de politie overgedragen. De vier balen met ongeveer 217 kilo marihuana en een rugtas zijn door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek.

