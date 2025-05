Kustwacht onderschept boot met drugs, wapens en munitie

De Kustwacht heeft in de nacht van maandag op dinsdag een boot met drugs, wapens en munitie onderschept bij St. Jorisbaai. Dat gebeurde nadat een verdacht contact op zee nabij Curaçao was gesignaleerd. De bemanning van de helikopter, die er op af ging, trof uiteindelijk een boot in het mangrovebos van St. Joris aan. Twee mannen die aan boord waren, waren toen al op de vlucht geslagen. De Kustwacht en Politie hebben in het vaartuig meer dan 770 kilo drugs gevonden. Daarbij troffen ze ook 7 vuurwapens en munitie aan boord.

De drugs, wapens en munitie zijn aan het Korps Politie Curaçao overgedragen. De drugs is inmiddels vernietigd. De mannen zijn nog niet opgepakt.