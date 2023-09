Kustwacht onderschept boot met ongedocumenteerden

De Kustwacht heeft afgelopen nacht een bootje met Venezolaanse migranten onderschept. Aan boord zaten negentien personen, waaronder vier kinderen en een baby. Het vaartuig werd ten zuiden van de kust van Curaçao ontdekt. Alle opvarenden zijn aangehouden en overgedragen aan de lokale autoriteiten. Het OM maakte zich eerder zorgen over kindersmokkel. Steeds vaker proberen ongedocumenteerden hun kinderen via zee het land binnen te smokkelen. De reis is erg gevaarlijk. Zo is de kans op verdrinking groot, maar vaak worden er ook verboden middelen zoals drugs en wapens gesmokkeld. Foto: Extra

