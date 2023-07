Kustwacht onderschept ruim 1600 kilo drugs

Het defensieschip Zr. Ms. Groningen en de Kustwacht onderschepten eerder deze week een grote hoeveelheid drugs. Het gaat om ruim 1600 kilo drugs die door de verdachten in zee zijn geloosd. De drugstransport werd door het Nederlandse marineschip verstoord, nadat de kustwacht een verdacht vaartuig in de gaten kreeg. De go-fast veranderde van koers om zo te proberen te ontkomen. Ook gooiden de smokkelaars brandstofvaten en pakketten drugs overboord om verder snelheid te winnen. Na een lange achtervolging wist de verdachte boot te ontkomen. Tijdens de daaropvolgende zoekactie werden meer dan 50 pakketten met cocaïne uit zee gehaald. Het smokkelwaar is in beslag genomen en overgedragen aan de politie en is meteen vernietigd.