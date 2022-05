Kustwacht redt Belgisch kapitein in nood

Een Belgische kapitein kreeg onlangs in de buurt van Curaçao problemen met zijn zeilboot. De man was onderweg naar Panama toen hij pech kreeg. Via satelliet stuurde de kapitein in nood een signaal voor hulp. De Kustwacht ving het noodsignaal op en stuurde direct een oproep naar de schepen in de buurt om de boot te helpen. Uiteindelijk is de Belg met een olietanker meegevaren. Deze was onderweg naar Argentinië. De kapitein zou vervolgens in het Zuid-Amerikaanse land zijn terugkeer naar huis regelen.

