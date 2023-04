Kwalificatietoernooi vrouwenvoetbal vandaag van start

Acht vrouwenvoetbalteams zijn op Curaçao voor het Women’s Under 20 Championship van de Concacaf. Het toernooi wordt afgetrapt met een duel tussen Bahama’s en Haïti. Om zes uur ‘s middags speelt Curaçao tegen Panama. In totaal zijn er zes poules en de winnaars daarvan treffen zich voor het hoofdtoernooi later dit jaar in de Dominicaanse Republiek. De VS en Mexico hebben zich daar al voor gekwalificeerd.

