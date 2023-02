Kwalificatiewedstrijden Carifta Games

Twee atleten hebben zich afgelopen weekend geplaatst voor de Carifta Games. Het gaat om hordeloper Juriviënska Koster en hoogspringer Rivka Goede. Het regionale atletiektoernooi vindt in april plaats in de Bahamas. In totaal deden 170 atleten mee aan de verschillende onderdelen van de kwalificatiewedstrijden. Eerder wisten Zsa Zsa Frans en Raminge Laker de Windt zich al te plaatsen voor het aanstaande toernooi. In maart zijn er weer kwalificatiewedstrijden.