Kwaliteit Flow niet toereikend volgens Curaçao Security Association

De service van internet- en telefoonprovider Flow is niet toereikend. Dat schrijft de Curaçao Security Association aan minister van VVRP Charles Cooper. Het netwerk zou niet voldoende capaciteit bieden voor de bestaande communicatiesystemen op Curaçao. Volgens de organisatie valt bij stroomuitval ook het alarmsysteem uit waarop huizen en bedrijven zijn aangesloten. De CSA laakt ook de monopoliepositie van de provider. Flow betreurt de brief aan de minister. In een reactie laat het bedrijf weten dat zij niet de enige marktspeler is die internet biedt aan beveiligingsbedrijven. Daarnaast hebben beveiligingsbedrijven hun eigen systemen niet aangepast aan nieuwe technologische veranderingen, aldus Flow in haar reactie.

Tagged as CSA FlOW internet stroomuitval