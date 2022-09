La Ultima Ascencion in première

De Curaçaose korte film La Ultima Ascension is maandag op het Nederlands Filmfestival in première gegaan. De film van Curaçaoënaar Kevin Osepa is genomineerd voor een Gouden Kalf. Ook andere filmmakers met Curaçaose roots maken kans op Nederlands belangrijkste filmprijs. Shamira Raphaela is genomineerd voor de documentaire Shabu. Jandino maakt voor de vierde keer kans op de publieksprijs met Bon Bini Holland 3. De uitreiking van de Gouden Kalveren is aanstaande vrijdag.