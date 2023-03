Laagste aantal moorden in 20 jaar

Op Curaçao zijn vorig jaar 8 mensen omgekomen door moord of doodslag. Zeven mannen en 1 vrouw kwamen op deze manier om het leven. Dat aantal is in de afgelopen twintig jaren niet zo laag geweest. Dat blijkt uit de criminaliteitscijfers over 2022. Alle slachtoffers zijn door vuurwapengeweld om het leven gekomen. In de meeste gevallen ging het om een liquidatie. Bij twee gevallen was er sprake van relationeel geweld en een slachtoffer werd tijdens een ruzie omgebracht. Slechts de helft van de moorden is opgelost.