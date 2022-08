Laagste aantal opgenomen coronapatiënten in maanden

Het aantal ziekenhuispatiënten met corona is in maanden nooit zo laag geweest. Tot en met gisteren lagen drie personen met Covid-19 in het CMC. Sinds begin juni is dat niet meer voorgekomen. Dat meldt het ministerie van Gezondheid. Wel is er afgelopen week iemand aan de gevolgen van corona overleden. Daardoor ligt het aantal personen dat aan het virus is overleden op 286. In totaal zijn er 46 actieve gevallen bij het ministerie bekend.