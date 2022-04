‘Laat veroordeling Jamaloodin staan’

De veroordeling van de voormalige minister van Financiën George Jamaloodin kan blijven staan. Dit adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Jamaloodin werd in de zaak Maximus schuldig bevonden aan het uitlokken van de liquidatie op Wiels. Hij kreeg hiervoor 30 jaar cel. In eerste aanleg kreeg Jamaloodin een vergelijkbare straf. Wiels werd op 5 mei 2013 doodgeschoten op het strand van Marie Pampoen. In hoger beroep is bewezen dat Jamaloodin de opdracht voor de moord heeft gegeven. Ook zou hij deze hebben gefinancierd. Daarnaast werd hij veroordeeld wegens valsheid in geschrifte. De oud-MFK minister is in beroep gegaan bij de Hoge Raad. De advocaat-generaal schrijft in haar advies dat er geen redenen zijn aangetroffen die tot vernietiging van de uitspraak zouden leiden. Doorgaans volgt de Hoge Raad het advies op. De definitieve uitspraak volgt op 7 juni.