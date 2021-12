Laatste actie gratis fietsen

Maar liefst 111 kinderen hebben afgelopen weekend een fiets cadeau gekregen. Ieder jaar tussen Sinterklaas en Kerst organiseert Bikes 4 Kids een evenement waarbij zoveel mogelijk kinderen een fiets krijgen. 2021 is het laatste jaar van de organisatie, die vanwege de coronapandemie de fondsenwerving niet meer rond krijgt. De stichting draait volledig op donaties en door de huidige coronasituatie hebben veel sponsors het financieel zwaar. Vorig jaar kon het evenement al niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. De 106 kinderen die toen een fiets zouden krijgen, hebben deze nu alsnog in ontvangst mogen nemen. In totaal verzorgde Bikes 4 Kids voor meer dan 1.100 kinderen op Curaçao een fiets.