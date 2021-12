Laatste hand aan mangrovepark

De infrastructuur van het Mangrovepark op Rif wordt ingericht en zal halverwege 2022 gereed zijn. Het Antilliaans Dagblad meldt dat gewerkt wordt aan een tijdelijke entree met een kassa en toiletten. Carmabi gaat het beheer in handen nemen. De entreeprijzen zijn nog niet bekend maar er komt een gereduceerd tarief voor lokale bezoekers. Het bezoekercentrum laat nog even op zich wachten. Eerder was al bekend dat de overheid hier geen geld voor heeft.

