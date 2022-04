Laatste wens Bea Moedt in vervulling gegaan

De laatste wens van fotografe Bea Moedt is afgelopen zaterdag in vervulling gegaan. De Wensambulance bracht haar in een speciaal aangepaste ambulance en onder begeleiding van medisch personeel naar luchthaven Hato. Daar heeft ze haar kinderen en kleinkinderen bij de aankomsthal opgewacht. Het was een emotioneel weerzien. De familie is vanuit Nederland gekomen om afscheid te nemen van de fotografe. De stichting Wensambulance vervult wensen van terminaal zieke patiënten. Dit doet de stichting gratis. Zoals bekend ligt de fotografe in hospice Arco Cavent. Daar ontvangt ze zorg in haar laatste levensfase. De fotografe is uitbehandeld voor longkanker.

Moedt woont al sinds 1993 op Curaçao. Op het eiland werd ze geïnspireerd om met de camera te gaan werken. Ze probeert met uiterste precisie emoties van mensen vast te leggen op haar camera. Dieren, natuur en vliegtuigen zijn een aantal van haar favoriete onderwerpen. Ze won verschillende prijzen voor haar werk en bracht ook twee boeken uit.