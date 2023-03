Lachgasverbod in de maak

Curaçao wil een lachgasverbod introduceren. Net als in Nederland. Daar is het vanaf 1 januari verboden lachgas te verkopen of zelfs te hebben. De wetgeving om dat hier te regelen is in voorbereiding, Dat zegt de minister van Justitie. Tegenwoordig wordt lachgas steeds vaker gebruikt als drug. Het gas kan leiden tot zuurstoftekort. Minister Hato wil met het verbod recreatief gebruik terugdringen en het aanbod beperken. Het professioneel gebruik van lachgas voor medische en technische doeleinden blijft wel toegestaan.