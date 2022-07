Lading bier vernietigd vanwege houdbaarheidsdatum

Een grote lading bier is gisteren vernietigd onder toeziend oog van politie en douane. Vigilante schrijft erover. Bij binnenkomst op het eiland werd opgemerkt dat het bier over datum was. De flesjes zouden bedoeld zijn geweest voor winkelverkoop op horeca. Van welk merk het bier was, wordt niet duidelijk uit de berichtgeving, wel is op foto’s in Vigilante te zien dat het gaat om zeker twee flatbed trucks. De lading zou zijn vernietigd op de landfill.

Foto: Vigilante