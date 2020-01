Het is de komende nachten koud op Curaçao. Gisterochtend werd een minimumtemperatuur van 21,7 graden gemeten in Bandabou. Volgens de Meteo komt dit onder andere door de frisse noordoostelijke luchtstroom vanuit de Atlantische Oceaan. Ook is er vrij weinig wind en bewolking, daardoor kan de lucht beter afkoelen. De koelere temperaturen houden nog aan tot donderdagochtend, daarna ligt de minimumtemperatuur weer rond de 24 tot 25 graden celsius.