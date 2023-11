Lagere celstraffen voor berovers juwelierszaak

De twee mannen die op klaarlichte dag een juwelierszaak in Punda beroofden, moeten de cel in. De rechter legde hen wel een lagere straf op dan het OM eiste. Doordat de verdachten meewerkten aan het onderzoek, schuld bekenden en ernstig letsel opliepen bij de burgeraanhouding, ging er een aantal maanden cel van af. De bestuurder van de vluchtbrommer moet 36 maanden zitten en de man die de juwelierszaak beroofde kreeg 42 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. De mannen konden destijds worden aangehouden door het heldhaftige optreden van een burger. Hij trok de overvaller van de brommer, waarna een menigte op de verdachten dook. Dat ging er niet al te zachtzinnig aan toe. Een van de verdachten heeft nog steeds last van zijn verwondingen.