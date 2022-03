Lagere economische groei voor 2022

De Curaçaose economie zal dit jaar iets minder sterk groeien dan eerder geraamd. Voor 2022 komt de economische groei naar verwachting uit op 6,1 procent. Eerder voorspelde de centrale bank een groeicijfer van 6,6 procent. De inflatie is hoger dan verwacht. Hierdoor zal de koopkracht afnemen. De hogere inflatie is vooral het gevolg van de sterk toegenomen grondstofprijzen. Ook de problemen in de logistieke sector dragen bij aan de hogere inflatie. De oorlog tussen Oekraïne en Rusland heeft ook een negatief effect op de economie. Met name de prijs van ruwe olie en graanproducten kunnen verder opdrijven.