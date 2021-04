Landhuis Bloemhof start fundraising

Landhuis Bloemhof start op 20 april een fundraising voor het Ronald McDonald House Charities Curacao. Deze instelling helpt normaal families met kinderen in het ziekenhuis, maar verstrekt momenteel gratis maaltijden aan verpleegkundigen en ander zorgpersoneel van het ziekenhuis dat vanwege de toeloop van Covid-19 patiënten zwaar overbelast is. Veel zorgmedewerkers moeten vanwege de ontstane situatie dubbele diensten draaien en overwerken. Een warme maaltijd is vaak erg welkom. Landhuis Blomehof gaat zogenaamde ‘levenscirkels’ verkopen waardoor kan worden bijgedragen aan de kosten van de maaltijden voor zorgpersoneel.

De levenscirkels zijn in 2019 door ruim 75 vrijwilligers gemaakt tijdens workshops die gehouden werden in het kader van de expositie Ban Serio! van Michèle Russel-Capriles. Verschillende medische recylce materialen zijn gebruikt om van de cirkels kleinere en grotere kunstwerken te maken. De levenscirkels zijn in zeven verschillende maten verkrijgbaar. Van klein (diameter 4 inch) tot groot (diameter 24 inch). In de week van 20 april zal Landhuis Bloemhof elke dag een serie levenscirkels online zetten.