Landhuis Wanapa heropend als Home of The Muse

Na een ingrijpende verbouwing gaat Landhuis Wanapa nu verder als de Home Of The Muse. Het landhuis op Bonaire dient nu als creatieve werkplaats voor masterclasses. Ook kunnen gasten er overnachten. Afgelopen week opende de accommodatie haar deuren. Het spits werd afgebeten door een gecombineerde week songwriting & performance door Paul de Munnik en een gitaarkamp onder leiding van JB Meijers. Later dit jaar staan onder andere pianospelen met Cor Bakker, spreken in het openbaar door Sanne Wallis de Vries, acteren met Frank Lammers en zingen onder leiding van Trijntje Oosterhuis op het programma.