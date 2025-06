Landmachtcompagnie van Defensie in het Caribisch gebied roteert

Tijdens een militaire ceremonie droeg compagnie rotatie 48 vanochtend haar taken over aan de volgende eenheid, rotatie 49. De nieuwe commandant nam tijdens een traditionele peddeloverdracht het commando over van zijn voorganger. Dat heeft Defensie vandaag laten weten. Na vier intensieve maanden in het Caribisch gebied kijkt luitenant-kolonel Koster met trots terug op de samenwerkingen en trainingen van 11 Geniecompagnie. De Koninklijke Landmacht heeft een permanente compagnie in het Caribisch gebied. Deze eenheid kan worden ingezet voor verschillende taken. De komende vier maanden traint de compagnie op zowel Aruba, Bonaire als Curaçao.

Voor de eenheid die nu vertrekt, was het volgens luitenant-kolonel Koster ‘een unieke kans om in dit tropische klimaat te trainen’. “We hebben veel geleerd over het opereren in de uitdagende omstandigheden van het Caribisch gebied. Tijdens onze rotatie hebben we maximaal kunnen werken aan onze genie technische en tactische vaardigheden. Curacao, Bonaire en Aruba gaven de Geniepelotons de mogelijkheid om een goede basis te leggen voor de algemene militaire vaardigheden, maar ook voor specialistische onderwerpen zoals Airfield Damage Repair, het werken met explosieven en het uitvoeren van genietechnieken in het kader van mobiliteit en contra-mobiliteit.”