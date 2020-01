Zaterdagochtend moest ambulancepersoneel een man in Emmastad medisch verzorgen. De man had een flinke hoofdwond. Hij verklaarde aan de politie dat hij eerder die ochtend ruzie met een collega landmeter had gekregen. De twee zijn elkaar te lijf gegaan met een stuk hout en een waterpas. Eén van de mannen is daarna weggerend.