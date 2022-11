Larmonie-Cecilia: Meer aandacht voor deeltijdwerk

Curaçao gaat geen systeem van ‘hire and fire’ invoeren, waarbij werkgevers de werknemers makkelijk kunnen aannemen en weer ontslaan. Volgens Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Ruthmilda Larmonie-Cecilia past zo’n systeem niet in een kleine gemeenschap. De rechten van de werknemers moeten beschermd blijven, aldus de minister. Ze reageert daarmee op oproepen van de Kamer van Koophandel en de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao die onlangs hebben opgeroepen tot flexibilisering en aanpassing van de ontslagwetten. Daarentegen wil Larmonie-Cecilia wel meer werken aan invoering van deeltijdarbeid. Dat is nog niet vaak mogelijk op het eiland. Op die manier kunnen volgens haar meer mensen werk krijgen.