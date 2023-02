Larmonie-Cecilia ‘not amused’ met Silvania

Soaw-minister Larmonie-Cecilia is niet blij met een brief die ze vorige maand van collegaminister Silvania heeft gekregen. Het gaat over de overname van SVB-personeel door de Ontvanger en over maatregelen voor het schommelfonds. De minister van Financiën stelt dat de overgang van SVB-personeel naar de belastingdienst ‘haar doel voorbijschiet’. De opmerkingen van de MFK-minister bevreemden Larmonie-Cecilia. Ten eerste is het efficiënter. Daarnaast hebben de betrokken partijen hier uitvoerig over gesproken. Tot slot schrijft ze dat het niet is zoals Silvania wil doen overkomen, dat er sprake zou zijn van een simpele verschuiving van lasten en plichten.

Het is niet de eerste keer dat kabinetsleden gepikeerd reageren op brieven van Silvania. Partijgenoot Shalten Hato stelde Silvania ook al schriftelijk terecht, nadat de minister van Financiën hem opdroeg om te bezuinigen binnen zijn ministerie.