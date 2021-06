Larmonie-Cecilia tijdelijk ook Economieminister

PNP-leider Ruthmilda Larmonie-Cecilia zal tijdelijk ook de portefeuille van minister van Economische Ontwikkeling beheren. Dat zegt de beoogd SOAW-minister vandaag in de Amigoe. Eerder bleek dat PNP-partijvoorzitter Ramon Chong toch niet in aanmerking kwam om minister te worden. De PNP zal de komende tijd binnen de partij op zoek gaan naar een MEO-kandidaatminister, maar tot die tijd zal Larmonie-Cecilia de taken waarnemen.

De Amigoe noemt dat er al verschillende namen rondgaan in de wandelgangen. Zo wordt voormalig Statenvoorzitter en oud-directeur van de Landsloterij Dudley Lucia genoemd, maar ook de nummer 7 op de PNP-lijst: politieambtenaar Ruisandro Cijntje.