Larmonie en Pietersz-Janga weer aan het werk

Minister Dorothy Pietersz-Janga van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en minister Ludmila Larmonie-Cecilia van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) zijn weer uit isolatie. Dat antwoordde premier Gilmar Pisas vandaag op vragen van de pers. Beide ministers hebben woensdag deelgenomen aan de ministerraad. Onlangs werd bekend dat minister Larmonie-Cecilia besmet is geraakt met Covid-19. Kort daarna werd Pietersz-Janga geadviseerd ook in quarantaine te gaan omdat ze in direct contact was geweest met de minister van SOAW. Larmonie-Cecilia was volledig gevaccineerd en is volledig hersteld van het virus. Beide ministers zijn weer aan het werk.