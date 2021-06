Last minute vakantie Curaçao goedkoper

Wie in juli nog op vakantie wil komen naar Curaçao vanuit Nederland kan op koopjesjacht. Dat meldt het Algemeen Dagblad op basis van onderzoek van vakantievergelijker Weflycheap. Reizen naar de ABC-eilanden blijken flink in prijs te zijn gedaald ten opzichte van ruim een maand geleden, toen de reisrestricties werden versoepeld. Zo betaalde een vakantieganger bij TUI op 10 mei nog 1290 euro voor een negendaagse reis met logies, op 18 juni was precies diezelfde reis nog maar 799 euro. Een daling van 38 procent.