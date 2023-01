Latanya Alberto op North Sea Jazz

Over de Curaçaose editie is nog niets bekend, maar vandaag zijn de eerste namen van de line-up van North Sea Jazz Rotterdam gepubliceerd. Een van de artiesten die optreedt is zangeres Latanya Alberto. De singer-songwriter met Curaçaose roots staat op 9 juli tussen Lizzo, Branford Marsalis Quartet en Benny Sings geprogrammeerd. Ze maakt neo-soul met invloeden van r&b, jazz en elektronische muziek. Kort na de release van haar ep ‘Home’ mocht ze ook openen voor het optreden van John Legend tijdens North Sea Jazz vorig jaar.

Latanya debuteerde in 2018 in eigen beheer met de EP ‘Ruminate’, waarmee ze de wereld voor het eerst liet kennismaken met haar eigenzinnige muzikale visie en poëtische, maatschappelijk geëngageerde teksten. Haar sterke visuele stijl, die je terugziet in haar artwork en video’s, is daarnaast ook een belangrijk onderdeel van het verhaal wat ze vertelt met haar werk.