Leandro Bacuna naar Watford

Leandro Bacuna heeft gisteren een contract getekend bij Watford. De overeenkomst geldt tot het einde van dit seizoen. De 31-jarige co-kapitein van het Curaçaos elftal zat sinds de zomer zonder club, maar vervolgt zijn carrière dus bij de ploeg uit Londen. Watford staat momenteel vijfde in het Championship. Dat is het op-één-na-hoogste niveau in Engeland. Door zijn overstap kan de Curaçaose international zich onder meer op gaan maken voor een broedertwist. Zijn zes jaar jongere broertje Juninho Bacuna komt namelijk uit voor Birmingham City.