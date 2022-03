Leiderschap politieke partij MAN ligt onder vuur

De positie van Steven Martina als politiek leider van de MAN ligt onder vuur. Meer leden vragen zich af of Martina kan aanblijven als politiek leider. Dat meldt de Extra. De kwestie rondom de dochter van oud-minister van Financiën en partijcoryfee Kenneth Gijsbertha, speelt hem parten. Martina zou in aanloop naar de verkiezingen van 2021 het lucratieve contract voor Vanessa Gijsbertha hebben ondertekend. In de media ontkende hij op de hoogte te zijn van het contract. Dit is niet de eerste keer dat Martina de fout in ging. De oud-minister werd eerder op de vingers getikt voor mogelijke belangenverstrengeling. Bij de laatste verkiezingen leidde de MAN een nederlaag. De partij ging van vijf naar twee zetels.