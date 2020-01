Leidinggevenden Curaçaose bedrijfsleven pessimistisch

Leidinggevenden in het Curaçaose bedrijfsleven hebben een pessimistische kijk op de economische vooruitzichten voor de lokale economie en de eigen ondernemingen. Dat blijkt uit een enquête die Deloitte Dutch Caribbean heeft gehouden. Het Antilliaans Dagblad schrijft er vandaag over. De meeste zorgen zijn er over de economische vooruitzichten voor Curaçao, geopolitieke risico’s in de regio en afname van de vraag.