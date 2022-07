Levenloos lichaam nabij Tree Of Life gevonden

Op hemelsbreed nog geen kilometer afstand van Playa Jeremi is volgens diverse media zondagochtend een levenloos lichaam aangetroffen. Net ten zuiden van Seru Bientu, in het gebied waar sinds dinsdag de 45-jarige Daniel Dresden uit Leiden vermist is. De politie heeft bevestigd dat het gaat om Daniel.

De man was een week op het eiland toen hij dinsdag verdween. Elke ochtend ging hij samen met een van zijn kinderen uit wandelen in het gebied rond hun verblijf: Jeremi. Dinsdagochtend vertrok hij in zijn eentje met slechts een liter water op zak. Toen hij na een uur niet terug kwam werd de politie ingeschakeld.

Sindsdien is een zoekactie op touw gezet door Politie, VKC, Curmil en de parkrangers van het Christoffelpark. Het lichaam wat zaterdag aan het eind van de dag is aangetroffen bevond zich langs hikeroute “De Zevenbergen Trail”, ten noordoosten van de Tree Of Life.