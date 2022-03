Levenslang voor gewetenloze moordenaar Kuchi Fortune

Kathron “Kuchi” Fortune (44) is gisteren tot levenslang veroordeeld voor moord en doodslag. Dat oordeelde de rechters in hoger beroep. Dit was ook conform de eis van het OM. De man uit Grenada heeft samen met zijn broer op 5 december 2016 twee mannen vermoord in een hotelkamer op Sint Maarten. Het hof is normaal terughoudend in het opleggen van een levenslange gevangenisstraf. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen legt het hof zo’n zware straf op. Alleen als het gaat om ernstige misdrijven en waarbij de kans dat de verdachte opnieuw een zware misdaad pleegt. In dit geval pleegde Fortune de dubbele moord toen hij uit de gevangenis was ontsnapt. Hij zat toen vast voor een andere moord. Volgens de rechter heeft hij bovendien geen spijt of berouw getoond.

Zijn broer kreeg een gevangenisstraf van 24 jaar. Daarop wordt een korting van 6 maanden toegepast omdat de behandeling lang heeft geduurd. De verdachten en het OM hebben 14 dagen de tijd om bij de Hoge Raad in Nederland in cassatie te gaan.