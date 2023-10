Lezingen over klimaatverandering

Klimaatverandering is ook op de CAS-eilanden merkbaar. In het kader van het programma Island(er)s at the Helm vinden er maandag en dinsdag twee activiteiten plaats over dit thema. In het programma werken wetenschappelijke onderzoekers en maatschappelijke partners samen om op maat gemaakte oplossingen voor te stellen. Maandag vindt er een expert workshop plaats voor vertegenwoordigers van ngo’s en experts. De activiteit start om 18.00 uur en vindt plaats in het NAAM-gebouw. Dinsdag volgt een openbare lezing. Deze begint ook om zes uur ‘s middags bij NAAM. Sprekers zijn Ellen van Bueren van TU Delft, Timo Kelder van Klima Korsou en Pedzi Girigori van de Meteo. Registreren kan via [email protected]