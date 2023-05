LHBTI-organisaties uiten kritiek op wetsvoorstel Calmes

Statenlid Rennox Calmes wil de rechten van duizenden Curaçaoënaars beperken in plaats van veiligstellen. Dat zeggen LHBTI-organisaties Foko en Igualdat Korsou. Ze noemen het wetsvoorstel dat de TpK-leider vorige week indiende om het homohuwelijk te blokkeren, een coup tegen de rechtszekerheid van alle Curaçaoënaars. Het hof oordeelde in december dat de Curaçaose overheid discrimineert door slechts heterostellen te huwen. Het Statenlid redeneert dat het hof met deze uitspraak de rol van het parlement overneemt. Met zijn wetsvoorstel wil hij het antidiscriminatie-artikel in de Staatsregeling verzwakken. Daarmee verklaart hij lhbti’s tot tweederangsburgers, aldus de organisaties. De openstelling van het burgerlijk huwelijk voor homoparen ligt nu bij de Hoge Raad in Den Haag.