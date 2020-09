Licentiegeld online gaming verdubbeld

Het bedrag dat moet worden betaald voor een masterlicentie in online gaming is verdubbeld van 120.000 gulden per jaar naar 240.000 gulden per jaar. Volgens minister van Financiën Kenneth Gijsbertha telt curaçao momenteel zeven masterlicentiehouders, maar de sector zelf geeft aan dat dit er vijf zouden zijn. Tegenwoordig heeft Gaming Control Board een lijst om master- en sublicenties beter bij te houden en zo meer geld te genereren voor de staatskas.