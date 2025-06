Lichaam Curaçaose ’bolletjesslikker’ gevonden in sloot België

Een man die in april in het Belgische Brecht dood werd gevonden in een sloot is een 54-jarige Curaçaoënaar. Belgische media meldden vandaag dat de identiteit is achterhaald en dat er vorige week ook twee mensen zijn aangehouden. Het lichaam was gewikkeld in folie. De man had geen zichtbare verwondingen. In zijn lichaam werden bolletjes cocaïne gevonden. Het ging in totaal om ongeveer 900 gram en volgens het Openbaar Ministerie van Antwerpen heeft dat waarschijnlijk tot de dood geleid.

Een 53-jarige man uit Rijkevorsel en een 38-jarige man uit Lille zijn aangehouden. „De feiten zijn op dit moment gekwalificeerd als handel in verdovende middelen met de dood tot gevolg”, aldus het OM.