Lichamen van veertien Afrikanen aangetroffen op boot in Venezuela

In de noordoostelijke Venezolaanse deelstaat Delta Amacuro zijn in een boot de lichamen van veertien Afrikaanse migranten aangetroffen. Dat meldt de Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken en Justitie, Diosdado Cabello. De lichamen zijn in vergevorderde staat van ontbinding. Volgens de minister waren enkelen uit Mali afkomstig. Cabello zegt dat nog niet duidelijk is of ze zijn meegesleurd door de stroming. De exacte omstandigheden van het drama zijn volgens hem nog onbekend. De lichamen liggen in een eenvoudige boot zonder overkapping en motor. In het vaartuig ligt een flinke plas water.

De migranten stierven door uitdroging en van de honger, blijkt uit medische analyses, aldus de minister. De lichamen vertoonden geen schotwonden. De afstand tussen Venezuela en het Afrikaanse vasteland is minstens 6000 kilometer.