Licht vuurtoren Oostpunt weer aan

Er brandt weer licht in de vuurtoren van Oostpunt. Dat bevestigt hoofd Scheepvaartinspectie Jan Sierhuis vandaag in het Antilliaans Dagblad. Verschillende Statenleden hadden afgelopen week vragen gesteld over de gevaarlijke situatie die door de duisternis op Oostpunt ontstond. Inmiddels is het probleem verholpen nadat de maritieme autoriteiten toegang hebben gekregen tot het privéterrein van Willy Maal. Nog steeds is er discussie over de slechte staat van de vuurtoren. Maal zou hierover verschillende brieven hebben gestuurd aan VVRP-minister Zita Jesus-Leito, maar hierop geen reactie hebben ontvangen.

De plek van de vuurtoren is ‘een verraderlijk punt’ volgens Maal, omdat er in het verleden al boten zijn vergaan en mensen zijn verdronken door de hevige branding en sterke stroming.