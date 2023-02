Lichtkunst van Curaçaose kunstenaar op Schiermonnikoog

Wie deze maand op Schiermonnikoog is, voelt zich eventjes op Curaçao. Het kunstwerk ‘Nos Pais’ van de Curaçaose fotograaf Gilleam Trappenberg is daar iedere avond te zien. Tot juli wordt De Zuidertoren elke avond omgetoverd tot een canvas in aanloop naar de kunstmanifestatie Hi-Lo. Deze projecties vinden plaats als de zon al even onder is. ‘Nos Pais’ is een ‘portaal’ waardoor je in een dromerige, jazzy dag op Curaçao belandt. De zon is het begin en het einde van alles. Het is de kunstenaars liefdesverklaring aan zijn geboorte-eiland en een uiting van diep verlangen.

‘Als je in de winter niet naar je eiland kunt reizen, word je somber’, zegt hij. Voor veel Curaçaoënaars zoals hij (naar Nederland gekomen voor studie en werk) wordt het eiland van herkomst op den duur een bijna mythische herinnering, ‘een gevoel dat je net niet kunt grijpen.’ Maar teruggaan is ook ingewikkeld. Want als je er dan bent, beantwoordt de harde werkelijkheid bijna nooit aan die verwachtingen.

Juist Schiermonnikoog zette hem aan om deze beelden van heimwee te gaan filmen. Toen hij het Friese eiland bezocht voelde hij zich voor het eerst sinds tien jaar in Nederland weer eens ‘thuis’. Het moet een universeel eilandgevoel zijn, dat hij herkende.

Trapenberg schoot de beelden in november 2022 op Curaçao met een analoge 16mm camera, wat de filmische sfeer verhoogt.

Elke twee maanden is het de beurt aan een nieuwe kunstenaar. De zes kunstenaars zijn gekozen om hun ervaring, inhoudelijke thematiek en technische innovatie. De reeks is een aanloop naar de kunstmanifestatie Hi-Lo die van mei t/m september 2023 plaatsvindt rond de hele Waddenzee.

Op 1 maart 2023 organiseert Hi-Lo en gecombineerde finissage en opening rondom de werken van Gilleam Trapenberg en zijn opvolger Daphne Glasmacher.