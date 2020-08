Hierom is besloten het clubhuis van de voetbalclub voorlopig te sluiten. Dinsdagavond werd bekend dat een van de leden positief was getest. Deze persoon heeft volgens het bestuur weinig of geen contact gehad met andere leden, de laatste keer dat dit gebeurde is meer dan een maand geleden. Deze case was eerder al bekendgemaakt door de overheid en heeft geen link met eerdere clusters.

Tagged as besmetting Coronavirus covid curacao