Liemarvin Bonevacia naar WK-finale

De Curaçaose sprinter Liemarvin Bonevacia heeft op het WK Atletiek in Oregon de finale bereikt van de mixed estafette op de 400 meter. Bonevacia eindigde samen met Lieke Klaver, Tony van Diepen en Eveline Saalberg als tweede na het team van de Verenigde Staten. Team NL kwam in 3.12.63 over de finish, de beste seizoentijd. Tijdens het WK strijden tot en met 24 juli zo’n tweeduizend atleten uit tweehonderd landen om een medaille in verschillende disciplines van de atletieksport.